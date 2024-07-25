69-я параллель
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20:47, 25 июля 202469-я параллель

Россиянин отправился за продуктами и на сутки застрял в июльских льдах

Житель Ямала отправился за продуктами и на сутки застрял на снегоходе во льдах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа на сутки застрял на снегоходе во льдах Обской губы, которые, несмотря на конец июля, не успели растаять. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «Ямал-Медиа».

По сообщению издания, мужчина отправился в соседнее село за продуктами, однако вернуться домой ему помешал подтаявший лед. Обратиться к спасателям россиянин не мог, так как его телефон разрядился, поэтому ему пришлось ждать помощи без связи.

В конечном итоге ненца заметила команда ледокола — моряки помогли мужчине и доставили его на берег.

Как сообщает Арктический и Антарктический НИИ, массивы льдов сохраняются в восточной части Восточно-Сибирского моря, близ пролива Лонга, а в северной и западной части акватории Чукотского моря лед характеризуется как «очень сплоченный».

Ранее сообщалось, что заблудившийся в тайге россиянин десять дней добывал воду из мха и выжил благодаря находке.

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      Марк Леонов
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