Россиянка скрыла расправу над приемным сыном ради получения выплат

В Екатеринбурге россиянка пойдет под суд за расправу над приемным сыном

В Екатеринбурге россиянка предстанет перед судом за издевательства и жестокую расправу над приемным ребенком. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает издание vse42.ru.

По данным следствия, с декабря 2019-го по декабрь 2022 года женщина регулярно избивала шестилетнего мальчика и пытала его, не разрешая выходить на улицу, общаться с детьми и посещать школу. Причиной жестокого обращения была неприязнь к национальности ребенка. В издевательства женщина вовлекла племянника мужа и другую подопечную. В декабре 2022 года мальчика связали, избили и утопили в ванне. Не желая потерять пособие на ребенка, опекунша скрыла расправу.

До июня 2023 года женщина получила на него социальные выплаты на сумму более 119 тысяч рублей. Когда выяснилось, что ребенка больше нет — его тело нашли в гараже, — следователи завели дело и в отношении исполняющей обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года видела на теле мальчика множество травм, но не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики и не заметила отсутствия ребенка в саду на протяжении 201 дня.

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