Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 25 июля 2024Силовые структуры

Россиянка скрыла расправу над приемным сыном ради получения выплат

В Екатеринбурге россиянка пойдет под суд за расправу над приемным сыном

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге россиянка предстанет перед судом за издевательства и жестокую расправу над приемным ребенком. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает издание vse42.ru.

По данным следствия, с декабря 2019-го по декабрь 2022 года женщина регулярно избивала шестилетнего мальчика и пытала его, не разрешая выходить на улицу, общаться с детьми и посещать школу. Причиной жестокого обращения была неприязнь к национальности ребенка. В издевательства женщина вовлекла племянника мужа и другую подопечную. В декабре 2022 года мальчика связали, избили и утопили в ванне. Не желая потерять пособие на ребенка, опекунша скрыла расправу.

До июня 2023 года женщина получила на него социальные выплаты на сумму более 119 тысяч рублей. Когда выяснилось, что ребенка больше нет — его тело нашли в гараже, — следователи завели дело и в отношении исполняющей обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года видела на теле мальчика множество травм, но не сообщила об этом в территориальное управление соцполитики и не заметила отсутствия ребенка в саду на протяжении 201 дня.

21 июня в Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В России замедлят YouTube. Его обвинили в нарушении законов и собираются «привести в чувство»

      В США рассказали об окружении бригады ВСУ в ДНР

      Москвичей предупредили о резком похолодании

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы снялась с Олимпиады

      Медведь оставил послание сородичам необычным способом и попал в объектив фотоловушки

      Европе предрекли рост преступности и терроризма из-за поставок оружия Украине

      РПЦ отстранила обвиненного в домогательствах митрополита от управления епархией

      В России высказались о перспективах блокировки YouTube

      Мать с ребенком заняли чужие места в самолете и разгневали пользователей сети

      Сообщника блогера Шабутдинова объявили в международный розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше