Российские войска уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять БМП Bradley

Минобороны заявило об уничтожении пункта базирования украинских морских дронов

Российские войска уничтожили пункт базирования украинских морских дронов и пять американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить ремонтно-восстановительные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 104 районах.

Склад горюче-смазочных материалов противника также попал под удар российских войск, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день стало известно, что подразделения российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams производства США, используемый украинскими военнослужащими.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.