Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 25 июля 2024Россия

Российские войска уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять БМП Bradley

Минобороны заявило об уничтожении пункта базирования украинских морских дронов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российские войска уничтожили пункт базирования украинских морских дронов и пять американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось поразить ремонтно-восстановительные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 104 районах.

Склад горюче-смазочных материалов противника также попал под удар российских войск, добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

В этот же день стало известно, что подразделения российской группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams производства США, используемый украинскими военнослужащими.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Камала Харрис начала предвыборную кампанию. О чем она попросила сторонников и что сказала о Трампе?

      Появилось фото лица подозреваемого в убийстве Фарион

      Работающих в офисе мужчин предупредили о специфических болезнях

      Назван главный выгодополучатель возможного переизбрания Трампа

      Пара поехала в медовый месяц мечты и застряла на острове в Тихом океане

      Эксперт объяснил сообщения об использовании ВС РФ американских чипов в ракетах

      В Росрыболовстве высказались о возможном подорожании красной рыбы

      Турист потерял сознание во время ожидания рейса в аэропорту и не выжил

      Глава Подмосковья поздравил бригаду спецназа ВДВ с юбилеем

      Глава «Укрэнерго» стал фигурантом дела о коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше