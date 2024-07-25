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04:47, 25 июля 2024Россия

Российский дипломат выругался на заседании ОБСЕ из-за обсуждения ЛГБТ

Дипломат Гаврилов обвинил ОБСЕ в обсуждении ЛГБТ на фоне риска войны

Фото: SAUL LOEB / Reuters

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов обвинил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в обсуждении непрофильных тем на фоне риска войны. Его слова передает KP.RU.

Он сказал, что ОБСЕ была создана для обсуждения вопросов безопасности и контроля над вооружениями, однако в течение нескольких лет организация «выродилась» в обсуждение проблем ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Гаврилов подчеркнул, что это происходит на фоне обострения ситуации и риска войны между Россией и НАТО.

«Господи, гендерные проблемы: кому какой бронежилет с сиськами делать... Вы занимаетесь всяким дерьмом здесь», — высказался дипломат. В заключение Гаврилов заявил, что он говорит то, что хочет, и пожелал «век вас не видеть никого».

Ранее Константин Гаврилов заявил, что Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) из-за действий Хорватии, председателя форума. Он подчеркнул, что регулярное проведение форумов не имеет смысла на фоне ущемлений интересов России как его страны-участницы.

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