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08:42, 10 июля 2024Мир

В МИД назвали причину блокировки Россией заседаний Форума ОБСЕ

Гаврилов: Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ из-за действий председателя

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Москва блокировала заседания Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) из-за действий Хорватии, которая является председателем форума. Причину назвал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

«Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ», — отметил дипломат.

Гаврилов подчеркнул, что «проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла», когда ущемляются интересы России как его страны-участницы. Глава делегации выразил готовность МИД России далее руководствоваться этой позицией, пока «председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности».

3 июля Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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      Елизавета Мытарева
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