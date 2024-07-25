Путин заявил о сборе неопровержимых улик преступлений неонацистов в Донбассе

Путин: Россия собирает неопровержимые улики преступлений неонацистов в Донбассе

Российские следователи эффективно работают в Донбассе и Новороссии, собирая неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников. Об этом заявил президент Росси Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

По его словам, в условиях специальной военной операции (СВО) органы следствия также решают особые, дополнительные, «крайне ответственные задачи». «Порой в очень сложных условиях с риском для жизни тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов», — отметил он.

Российский лидер также предупредил о неизбежном наказании за попытки расколоть российское общество.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров сообщил, что сумма ущерба от преступлений киевского режима на территории Донбасса, Новороссии и приграничных районов превысила 734 миллиарда рублей.