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16:01, 25 июля 2024Культура

Шансы привлечь Лолиту к ответственности за поведение на концертах оценили

Адвокат Жорин заявил, что певица Лолита не нарушала закон на своих концертах
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы того, что певица Лолита Милявская может быть привлечена к ответственности за поведение на концертах. Его цитирует издание «Страсти».

Юрист отметил, что артистка не делала ничего противозаконного в рамках концерта. «Я надеюсь, что, если проверка и будет, то она просто подтвердит этот факт, что Лолита закон не нарушала, не нарушает и, насколько мне известно, нарушать не собирается», — сказал Жорин. Он также призвал «отстать» от певицы и позволить ей заниматься своим творчеством.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что на недавних выступлениях в Санкт-Петербурге артистка кричала на зрителей, а также исполняла композиции рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. Она попросила МВД проверить поведение певицы.

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