Шансы привлечь Лолиту к ответственности за поведение на концертах оценили

Адвокат Жорин заявил, что певица Лолита не нарушала закон на своих концертах

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы того, что певица Лолита Милявская может быть привлечена к ответственности за поведение на концертах. Его цитирует издание «Страсти».

Юрист отметил, что артистка не делала ничего противозаконного в рамках концерта. «Я надеюсь, что, если проверка и будет, то она просто подтвердит этот факт, что Лолита закон не нарушала, не нарушает и, насколько мне известно, нарушать не собирается», — сказал Жорин. Он также призвал «отстать» от певицы и позволить ей заниматься своим творчеством.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что на недавних выступлениях в Санкт-Петербурге артистка кричала на зрителей, а также исполняла композиции рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой. Она попросила МВД проверить поведение певицы.