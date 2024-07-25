Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Махачкале

Срок задержания аниматора квеста в Дагестане, где погибли девушки, продлили

По факту трагедии во время квеста в Дагестане возбудили дело

Начало событий в новости По факту трагедии во время квеста в Дагестане возбудили дело

В Дагестане Ленинский районный суд Махачкалы продлил срок задержания второго аниматора квест-комнаты, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Срок задержания фигуранта продлен на 72 часа.

Ночью 22 июля во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).