Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Махачкале

В Дагестане Ленинский районный суд Махачкалы продлил срок задержания второго аниматора квест-комнаты, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Срок задержания фигуранта продлен на 72 часа.
Ночью 22 июля во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).