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21:39, 25 июля 2024Мир

США высказались об отказе от поддержки Украины ради диалога с Россией

Госдеп: США не откажутся от поддержки Киева ради возобновления диалога с Россией

США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.

«[Власти России] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины - чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — сказала она.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы. Он также подчеркнул, что российская сторона в принципе не может вести с США переговоры по данным вопросам. Он напомнил, что одной из заявляемых целей Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.

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      Марина Совина
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