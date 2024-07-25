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09:58, 25 июля 2024Россия

Ставший помощником Путина экс-губернатор дал первые установки

«Ведомости»: Дюмин призвал минимизировать риски недостижения наццелей в регионах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России Владимира Путина, дал первые установки: он призвал глав комиссий Госсовета минимизировать риски недостижения наццелей в регионах. Об этом стало известно «Ведомостям».

Дюмин накануне во время установочного совещания распорядился включиться в формирование паспортов новых национальных проектов, проработав при этом целевые показатели.

Главным направлением работы комиссий сейчас должна стать подготовка новых национальных проектов к 1 сентября. По мнению помощника главы государства, требуется сформировать перечень показателей, которые позволят контролировать ход реализации нацпроектов на местах, исключить из отчетности регионов все второстепенные и избыточные показатели, согласовать с губернаторами плановые значения нацпроектов.

Ранее сообщалось, что Дюмин заявил о необходимости развивать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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