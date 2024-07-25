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17:21, 25 июля 2024Мир

Трамп увековечит свое фото с простреленным ухом на книге

Axios: фотография Трампа с простреленным ухом станет обложкой его новой книги

Фото: Marco Bello / Reuters

Фотография бывшего президента США Дональда Трампа с простреленным ухом станет обложкой его новой книги «Спасти Америку». О планах Трампа увековечить знаменитый снимок сообщает Axios со ссылкой на издательство Winning Team Publishing.

Источник сообщил, что произведение представляет собой фотокнигу, в которой будут собраны снимки значимых событий времен пребывания Трампа на посту президента, а также кадры, сделанные в ходе его предвыборной кампании. Они будут сопровождаться подписями, сделанными самим экс-президентом. Согласно пресс-службе издательства, книга «рассказывает о прошлом и предлагает план действий на будущее непосредственно от президента Дональда Трампа».

По данным портала, первоначально у книги бывшего американского лидера должна была быть другая обложка, однако позже она была заменена на знаменитую фотографию, на которой окровавленный Трамп стоит на трибуне с поднятым кулаком после совершенного покушения.

16 июля бывший американский лидер вышел к делегатам съезда Республиканской партии с забинтованным ухом.

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      Елизавета Мытарева
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