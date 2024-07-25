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18:23, 25 июля 2024Моя страна

Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

Археологи ЮУрГУ нашли уникальное поселение бронзового века в Челябинской области

Фото: Dolores M. Harvey / Shutterstock / Fotodom

Российские археологи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сделали уникальную находку в Челябинской области — они нашли поселение бронзового века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Андрея Епимахова.

Древнее поселение удалось обнаружить российским исследователям рядом с рудником того же века в Кизильском районе, что является редкостью. «Были открыты остатки построек, следы очагов, которые могли служить как плавильными печами, так и бытовыми — для отопления жилищ и приготовления пищи», — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что в поселении жили горняки, которые обрабатывали руду. Об этом свидетельствуют орудия труда, отвалы пустой породы и другие находки, в том числе площадка для переработки руды и литейная форма.

Также археологи нашли серию необычных предметов в виде керамических дисков диаметром 5-7 сантиметров. Порядка двух десятков таких объектов найдены в шахте. Отмечается, что их назначение ученые пока не установили.

Ранее сообщалось, что фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили археологи Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» во время раскопок в Крыму. Специалисты считают, что скульптура датируется III–IV веками нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря.

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