Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

Археологи ЮУрГУ нашли уникальное поселение бронзового века в Челябинской области

Российские археологи из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сделали уникальную находку в Челябинской области — они нашли поселение бронзового века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Андрея Епимахова.

Древнее поселение удалось обнаружить российским исследователям рядом с рудником того же века в Кизильском районе, что является редкостью. «Были открыты остатки построек, следы очагов, которые могли служить как плавильными печами, так и бытовыми — для отопления жилищ и приготовления пищи», — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что в поселении жили горняки, которые обрабатывали руду. Об этом свидетельствуют орудия труда, отвалы пустой породы и другие находки, в том числе площадка для переработки руды и литейная форма.

Также археологи нашли серию необычных предметов в виде керамических дисков диаметром 5-7 сантиметров. Порядка двух десятков таких объектов найдены в шахте. Отмечается, что их назначение ученые пока не установили.

Ранее сообщалось, что фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили археологи Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» во время раскопок в Крыму. Специалисты считают, что скульптура датируется III–IV веками нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря.