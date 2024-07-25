Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 25 июля 2024Экономика

В России захотели ужесточить борьбу с продажей иностранных товаров под видом российских

Минпромторг РФ заставит производителей отчитываться о происхождении товаров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить борьбу с продажей иностранных товаров под видом российских. О том, как ведомство захотело заставить производителей отчитываться о происхождении товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Минпромторг намерен обязать бизнес вносить данные о продукции в госинформсистему «Промышленность» и отчитываться о стране производства комплектующих. Такой сбор данных позволит минимизировать случаи, когда производитель указывает страной происхождения товара Россию, но при производстве продукции использовались иностранные детали. Это позволит отстранить «ненастоящих» российских производителей от рынка госзаказа, отмечают авторы документа,

«Мера может раздражать внешней бюрократичностью, но она в интересах производителей. Российская продукция зачастую обладает преимуществом на торгах, но нередки случаи обхода правил импортозамещения, особенно в сложных видах продукции», — пояснил президент НП «Ассоциация "Электрокабель"», вице-президент ассоциации ОПОРА Максим Третьяков.

По словам председателя Совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты Дмитрия Сытина, разовая отчетность не решит проблемы — необходим выборочный контроль над поставляемой продукцией.

В Минпромторге считают, что ужесточение контроля не усложнит работу производителей. Подача заявок на включение продукции в реестр российской продукции будет необязательной, но это позволит компаниям получать поддержку от государства. Сбор данных о комплектующих будет осуществляться полностью в электронном виде, поэтому затратами нововведения не обернутся, добавили авторы документа.

Ранее ведомство исключило требование подтверждать российское происхождение деталей, используемых в производстве электроники, — статус соответствующего проекта изменили 17 июня. Сейчас в правительстве идут межведомственные консультации об административной и финансовой нагрузке, создаваемой для производителей российской промышленной продукции, а работа по увеличению прозрачности будет продолжена.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше