В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

«Ведомости»: в РФ не потребуют отчеты о происхождении деталей в электронике

Власти решили отказаться от использования механизма, который должен был помочь в борьбе с поставками китайской электроники под видом отечественной, пишут «Ведомости».

По данным издания, Минпромторг РФ исключил требование об отчетах, подтверждающих российское происхождение деталей, используемых в производстве товаров, признающихся отечественными — статус соответствующего проекта изменили 17 июня.

В ведомстве в свою очередь уточнили, что сейчас на площадке правительства проводятся межведомственные консультации об административной и финансовой нагрузке, создаваемой для производителей российской промышленной продукции, а работа по увеличению прозрачности будет продолжена. Так, в проекте постановления присутствует пункт о выездных проверках, инициируемых в случае сомнений в достоверности содержания реестровых записей.

Ранее стало известно, что Банк России начал следить за соблюдением банками и некредитными финансовыми организациями планов перехода на отечественные программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование. Под контроль попало соблюдение сроков, установленных для перехода указом президента РФ, согласно которому с 1 января 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры, которыми в том числе владеют банки, должны будут работать только на российском ПО.