Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 24 июня 2024Экономика

В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

«Ведомости»: в РФ не потребуют отчеты о происхождении деталей в электронике

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Власти решили отказаться от использования механизма, который должен был помочь в борьбе с поставками китайской электроники под видом отечественной, пишут «Ведомости».

По данным издания, Минпромторг РФ исключил требование об отчетах, подтверждающих российское происхождение деталей, используемых в производстве товаров, признающихся отечественными — статус соответствующего проекта изменили 17 июня.

В ведомстве в свою очередь уточнили, что сейчас на площадке правительства проводятся межведомственные консультации об административной и финансовой нагрузке, создаваемой для производителей российской промышленной продукции, а работа по увеличению прозрачности будет продолжена. Так, в проекте постановления присутствует пункт о выездных проверках, инициируемых в случае сомнений в достоверности содержания реестровых записей.

Ранее стало известно, что Банк России начал следить за соблюдением банками и некредитными финансовыми организациями планов перехода на отечественные программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование. Под контроль попало соблюдение сроков, установленных для перехода указом президента РФ, согласно которому с 1 января 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры, которыми в том числе владеют банки, должны будут работать только на российском ПО.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Песков прокомментировал связь атаки по Крыму и теракта в Дагестане

      В Кремле ответили на вопрос о действии мирного предложения по Украине

      В России решили не требовать отчетов о происхождении деталей в электронике

      В России предрекли провал новому пакету санкций ЕС

      Медведчук назвал Зеленского «продавцом войны с Россией»

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Знакомый убитого в Дербенте священника рассказал об угрозах настоятелю храма

      Губернатор назвал число пострадавших при атаке ВСУ по пляжу в Севастополе

      Россиянам рассказали о компенсации за повреждение дачи из-за непогоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше