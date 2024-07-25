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01:18, 25 июля 2024Бывший СССР

В США назвали главную проблему ВСУ

WSJ: НАТО отправляет Украине оружие, хотя Киеву нужны бойцы

Фото: Thomas Peter / Reuters

США и НАТО поставляют Украине оружие и боеприпасы, хотя у Киева уже начали заканчиваться сами украинцы. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Авторы материала утверждают, что решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине использовать американское оружие для ударов вглубь территории России должно было быть принято еще в самом начале конфликта. На Украине сейчас также наблюдается серьезная нехватка личного состава, и это является основной проблемой.

В материале подчеркивается, что Россия имеет шансы достичь мирного соглашения, так как украинские власти не хотят усиливать мобилизацию, а НАТО не станет посылать на украинскую территорию свои войска. Также отмечается, что переговорное соглашение представляет из себя не желаемый результат, а единственное оставшееся решение из возможных.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал выступление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. По его словам, военачальник уверен в том, что России удастся одержать победу в конфликте и выйти к границам альянса.

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      Артём Верейкин
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