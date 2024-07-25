В США заявили о нежелании избирателей поддерживать конфликт НАТО с Россией

Представитель Института Шиллера Блэк: американцы не хотят конфликта с Россией

Американские избиратели не хотят конфликта с Россией и не поддерживают подобные планы НАТО. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Большая часть избирателей в США не поддерживает заявленный план глобального НАТО "победить Россию" военным путем – через ее посредника, которого вооружила НАТО, опустошенную Украину», — рассказал эксперт.

Шиллер добавил, что попытки премьер-министра Венгрии Виктора Обрана достичь мира на Украине и их поддержка экс-президентом США Дональдом Трампом может оказать давление на действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Кандидат в президенты подчеркнул, что он сможет предотвратить третью мировую войну, которая возможна из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.