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19:23, 26 июля 2024Ценности

60-летний Брэд Питт посетил «Формулу-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью

Фото: Benoit Bouchez / Photonews / Getty Images

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт посетил Гран-при Бельгии «Формулы-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летний артист предстал перед публикой в белых брюках и черной куртке, надетой на белую водолазку. На нем были солнцезащитные очки с коричневыми линзами и массивное золотое кольцо.

Читатели портала оценили внешний вид звезды «Бойцовского клуба» в комментариях под материалом. «Он всегда был красивым и остается таким до сих пор», «Да, он действительно привлекательный», «Стареет, как хорошее вино», «Какая у него прекрасная фигура. Великолепно», «Он красавчик — и точка», «Самый красивый 60-летний мужчина на планете. Он становится все лучше и лучше», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон отучила его от неприглядной привычки.

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      Мария Винар
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