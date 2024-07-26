60-летний Брэд Питт посетил «Формулу-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт посетил Гран-при Бельгии «Формулы-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летний артист предстал перед публикой в белых брюках и черной куртке, надетой на белую водолазку. На нем были солнцезащитные очки с коричневыми линзами и массивное золотое кольцо.

Читатели портала оценили внешний вид звезды «Бойцовского клуба» в комментариях под материалом. «Он всегда был красивым и остается таким до сих пор», «Да, он действительно привлекательный», «Стареет, как хорошее вино», «Какая у него прекрасная фигура. Великолепно», «Он красавчик — и точка», «Самый красивый 60-летний мужчина на планете. Он становится все лучше и лучше», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон отучила его от неприглядной привычки.