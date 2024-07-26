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12:26, 26 июля 2024Культура

Адвокат раскрыл подробности развода Алсу

Адвокат Добровинский: Ян Абрамов намерен попытаться сохранить брак с Алсу
Алсу

Алсу. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Бракоразводный процесс певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова официально стартовал. Подробностями поделился адвокат Александр Добровинский, который защищает сторону предпринимателя. Его слова приводит Starhit.

Как сообщил адвокат, Абрамов намерен попытаться сохранить брак, либо прийти к мировому соглашению, которое позволит сохранить дружеские отношения и воспитывать детей.

«Трое детей, 18 лет совместной жизни нельзя вычеркнуть просто так. Ян Абрамов хочет сделать все возможное, чтобы супружеская жизнь продолжалась. У нас сейчас идет процесс примирения в разводе. Даже если Алсу не согласится и захочет развестись по одной ей ведомой причине, мы будем продолжать бороться, чтобы сохранить семью», — сообщил Добровинский.

Адвокат добавил, что его клиент сделал своей супруге «королевское предложение» по разделу имущества, но та его отвергла.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно в конце мая, после чего сама артистка прокомментировала расставание. Пара была в браке 18 лет и воспитывает троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены со стороны супруга Алсу.

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      Андрей Шеньшаков
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