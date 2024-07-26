Алсу захотела забрать квартиру за сотни миллионов рублей после развода

Mash: Алсу после развода захотела получить квартиру за 300 миллионов рублей

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым захотела получить квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-Палас». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Триумф-Палас» — жилой небоскреб в Хорошевском районе столицы. Журналисты сообщили, что иск с требованием получить жилье подан в суд.

По данным Telegram-канала, супругам принадлежат апартаменты в элитном жилом комплексе (ЖК) на Ленинградском шоссе, четырехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью три тысячи квадратных метров, коттедж в Крыму с личным пляжем, причалом, конюшней, теннисным кортом, вертолетной площадкой и собственной мечетью, а также квартира в Лондоне на улице Сент-Джон-Вуд.

Ранее стало известно, что на фоне развода с Абрамовым Алсу решила избавиться от квартиры в центре столицы по адресу Никитский бульвар, 15/16. За нее певица попросила 299 миллионов рублей.