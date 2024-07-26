Для дробовиков в зоне СВО начали использовать новые спецбоеприпасы

Минобороны: для дробовиков в зоне СВО начали использовать новые спецбоеприпасы

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) для дробовиков начали использовать новый специальный боеприпас «перехват». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Новый боеприпас, позволяющий поражать вражеские FPV-дроны на дистанции до ста метров, представляет собой шесть сплетенных между собой сетью шариков. «Также используем дробовые снаряды пятого номера в контейнере и без контейнера», — заявил стрелок огневой группы с позывным Младшой.

Новые спецбоеприпасы используются для защиты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».

Ранее в военном ведомстве сообщили, что «Тор-М2», которые используют в зоне проведения СВО, способны взаимодействовать с другими системами противовоздушной обороны.

В июне заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн рассказал РИА Новости, что разработку морской версии российского ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024 года.