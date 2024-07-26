Двое россиян получили срок за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево

Два россиянина получили срок из подготовку теракта в Шереметьево

Двух россиян приговорили к 15 и 22 годам за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь о поваре из Самары Илье Ковылкове и активисте из Подмосковья Михаиле Дария. Суд признал их виновными в подготовке теракта по заказу СБУ на Центральной заправочной станции аэропорта, попытке вступить в террористическую организацию, и пропаганде терроризма среди российской молодежи в мессенджере.

Террористы планировали устроить подрыв семи заправочных цистерн при помощи дронов. В случае успеха, украинские кураторы обещали выплатить им три тысячи долларов.

Повар Ковылков занимался закупкой компонентов для взрывного устройства, а Михаил Дарий занимался подготовкой будущих диверсантов, обещая выплачивать денежное вознаграждение за фотографии преступлений на территории России.

25 июля приговоренный к казни в Белоруссии немец Рико Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о задании от Службы безопасности Украины (СБУ).