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21:48, 26 июля 2024Мир

В России высказались о боязни ЕС ответной реакции РФ на конфискацию активов

Осадчий: ЕС отрезает доходы от активов РФ «кусочками» и боится ответной реакции

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Евросоюз, выделяя Киеву помощь в виде доходов от замороженных российских активов, отрезает эти средства «кусочками», боясь резкой ответной реакции Москвы, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ЕС действует осторожно. «Доходы от активов — это тоже активы, они принадлежат России в той же мере, как и исходные замороженные активы», — высказался эксперт.

ЕС долгое время не мог договориться об использовании российских активов в интересах Украины. Решением стало выделение из общей суммы доходов, однако из-за позиции Венгрии для перевода этих средств на закупку оружия остальным европейским странам пришлось прибегнуть к «сложному юридическому решению». Сами деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие. Таким образом, коммерческая сделка в интересах Украины будет оплачена российскими деньгами.

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      Марина Совина
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