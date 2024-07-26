Франция развернет лазеры для защиты Олимпиады от БПЛА

Франция развернет лазерную систему Helma-P для защиты Парижа в ходе Олимпиады

Французские военные развернут лазерную систему Helma-P для защиты Парижа от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе Олимпиады. Об этом сообщает Army Recognition.

Разработанный компанией CILAS комплекс Helma-P предназначен для защиты объектов от мини- и микро-БПЛА. Установка может уничтожать дроны или «ослеплять» их, выводя из строя системы наблюдения.

Генерал Арно Бургиньон, который отвечает за противовоздушную оборону в ходе Олимпиады, сообщил, что комплексы Helma-P обеспечат 20 тысяч часов непрерывного наблюдения за воздушным пространством. Система на базе бронеавтомобиля Sherpa может обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать дроны на расстоянии до километра.

Работу всех антидроновых систем, включая Helma-P, будут координировать при помощи программного обеспечения SAP. Это позволит оперативно анализировать информацию с различных датчиков в режиме реального времени.

Ранее в июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной пушки High-Energy Laser Weapon System (HELWS). Лазер поражал цели на расстоянии более километра.