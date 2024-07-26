ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции обвиняемого во взрыве в Москве

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию обвиняемого в подрыве авто в Москве

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из самолета авиакомпании Turkish Airlines. Задержанного сажают в микроавтобус и увозят.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.