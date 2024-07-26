Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 26 июля 2024Силовые структуры

ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции обвиняемого во взрыве в Москве

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию обвиняемого в подрыве авто в Москве
СюжетВзрыв в Москве

ФСБ показала видео экстрадиции в Россию 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из самолета авиакомпании Turkish Airlines. Задержанного сажают в микроавтобус и увозят.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

      Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

      Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

      Харрис разочаровала премьера Израиля

      «Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

      Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

      Жителей одного города предупредили о вторжении ядовитых хищных червей

      Стала известна личность матери детей Павла Дурова

      Подросток попытался заработать на перевозе уклонистов через границу Украины

      Россиянка нашла мужа с ссадинами и гематомами в багажнике автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше