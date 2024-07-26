Гаубицу Д-30 с «Контактом» впервые заметили в зоне СВО

В зоне СВО впервые заметили буксируемую гаубицу Д-30 с динамической защитой

Буксируемую гаубицу Д-30 с динамической защитой «Контакт», которую используют на танках, впервые заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию орудия обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Российские артиллеристы установили на гаубицу решетчатые экраны и блоки «Контакта». Также Д-30 получила дополнительную конструкцию для защиты ствола от сбрасываемых с беспилотников снарядов и ударов дронами-камикадзе.

«Угроза вражеских гексакоптеров остается актуальной, поэтому личный состав старается самостоятельно усилить защиту вверенных ему орудий», — говорится в сообщении.

Гаубица Д-30 калибра 122 миллиметра позволяет поражать цели на расстоянии более 15 километров. Скорострельность орудия составляет 7-8 выстрелов в минуту.

В мае Минобороны России показало работу артиллеристов российской группировки войск «Днепр», которые использовали Д-30 с решетчатыми экранами над казенной частью.