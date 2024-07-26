NBC News: кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали с коронавирусом

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает NBC News.

Кинематографиста поместили в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. По словам представителя продюсера Крейга Ротфельда, у Вайнштейна наблюдается «множество проблем со здоровьем», также он получил положительный результат теста на COVID-19, и врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

Уточняется, что в больнице он пройдет лечение от диабета, повышенного давления, спинального стеноза, жидкости в сердце и легких, а также ряда других заболеваний.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейна перевели в новую тюрьму. Отмечалось, что продюсер прилетел в Нью-Йорк рейсом первого класса.