Харви Вайнштейн долетел до новой тюрьмы первым классом

Page Six: кинопродюсера Харви Вайнштейна перевели в новую тюрьму

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, перевели в новую тюрьму. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что продюсер прилетел в Нью-Йорк рейсом первого класса. По сообщениям издания, Вайнштейн был переведен из исправительного учреждения строгого режима Венде недалеко от Буффало в исправительное учреждение средней строгости в округе Онейда.

Адвокат режиссера подчеркнул, что привыкнуть к новой тюрьме не всегда легко. «Это звучит странно, но в прошлый раз у него был положительный опыт в нью-йоркской [тюрьме]», — сказал юрист.

По его словам, «это как пойти в дневной лагерь, когда ты ребенок». «Вы выясняете, кто есть кто, кто хороший, а кто нет, кого просить об одолжении, а кого не просить, кто поможет вам, а кто причинит вам вред. Он должен во всем разобраться», — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что Вайнштейн получил 16 дополнительных лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.