Медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео

В ХМАО утоляющего голод на кладбище медведя сняли на видео

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах медведь бегает между могил в поисках пищи. Увидев оставленную на могильных плитах еду, он наклоняется через ограду и ест. Поев на одной могиле, хищник переходит к следующей, где повторяет свои действия.

Аналогичный случай произошел в июле в Кемеровской области. Там медведь разорил несколько могил. Работники кладбища обратились к охотникам, которые выследили животное.

Ранее в Норильске медведь пришел к вахтовикам и загнал их на трубопровод. На кадрах, снятых одним из мужчин, его коллега попытался перебежать с одного элемента конструкции на другой по земле. Медведь устремляется за ним, однако вскоре теряет интерес к россиянину, который оказался быстрее.