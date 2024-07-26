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15:57, 26 июля 2024Россия

Медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео

В ХМАО утоляющего голод на кладбище медведя сняли на видео

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах медведь бегает между могил в поисках пищи. Увидев оставленную на могильных плитах еду, он наклоняется через ограду и ест. Поев на одной могиле, хищник переходит к следующей, где повторяет свои действия.

Аналогичный случай произошел в июле в Кемеровской области. Там медведь разорил несколько могил. Работники кладбища обратились к охотникам, которые выследили животное.

Ранее в Норильске медведь пришел к вахтовикам и загнал их на трубопровод. На кадрах, снятых одним из мужчин, его коллега попытался перебежать с одного элемента конструкции на другой по земле. Медведь устремляется за ним, однако вскоре теряет интерес к россиянину, который оказался быстрее.

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      Алан Босиков
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