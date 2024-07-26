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15:23, 26 июля 2024Россия

Минобороны сообщило о многотысячных потерях ВСУ за неделю

Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли 13 825 военнослужащих

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 13 825 военнослужащих. Об этом стало известно из недельной сводки Министерства обороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 3640 и 4640 бойцов соответственно.

Из сводки министерства следует, что еще 5545 военнослужащих ВСУ лишились в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

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Напомним, что 19 июля оборонное ведомство сообщало о 13 075 украинских бойцах, которых Киев лишился за неделю.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) потеряли 2025 человек личного состава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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