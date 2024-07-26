Минобороны сообщило о многотысячных потерях ВСУ за неделю

Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли 13 825 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 13 825 военнослужащих. Об этом стало известно из недельной сводки Министерства обороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 3640 и 4640 бойцов соответственно.

Из сводки министерства следует, что еще 5545 военнослужащих ВСУ лишились в зонах контроля подразделений группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Напомним, что 19 июля оборонное ведомство сообщало о 13 075 украинских бойцах, которых Киев лишился за неделю.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) потеряли 2025 человек личного состава.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.