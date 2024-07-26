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11:27, 26 июля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины отказалось отвечать о возможности демобилизации

Спикер Минобороны Украины Лазуткин отказался говорить о возможной демобилизации
СюжетМинобороны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Говорить о возможной демобилизации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока невозможно. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

Лазуткин сообщил о регулярных обращениях солдат ВСУ с призывами рассмотреть вопрос демобилизации. Чиновник отказался напрямую отвечать на вопрос, сославшись на необходимость серьезного изучения вопроса.

«Я сейчас не могу сказать, возможно ли это. Это зависит от очень многих факторов — теоретических и практических», — заявил представитель украинского Минобороны. Он также рассказал о жалобах бойцов ВСУ на нехватку личного состава в подразделениях.

Ранее Лазуткин рассказал о росте темпов мобилизации после принятия соответствующего закона. При этом чиновник отказался называть конкретные цифры, назвав их «чувствительной информацией».

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      Юрий Леонов
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