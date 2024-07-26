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14:53, 26 июля 2024Мир

На защиту кандидата в вице-президенты США от обвинений в сексизме встала его тетя

Newsweek: на защиту кандидата в вице-президенты США Вэнса встала его тетя
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Gaelen Morse / Reuters

На защиту кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса от обвинений в сексизме со стороны демократов встала его тетя Лори Мейберс. Об этом сообщает Newsweek.

«Как вы знаете, он воспитывался без отца. Моя мать, Бонни Вэнс, его сестра Линдси и я объединились вокруг него, чтобы вырастить его», — сказала она, отвечая на критику в адрес племянника за его слова о том, что США управляют «бездетные кошатницы».

Она подчеркнула, что «женщины были на переднем крае на протяжении всей его жизни». Родственница политика назвала отвратительным, что представители Демократической партии и СМИ нападают на него таким образом.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо Вэнса. Отмечается, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии накануне выборов.

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      Семен Александров
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