На защиту кандидата в вице-президенты США от обвинений в сексизме встала его тетя

Newsweek: на защиту кандидата в вице-президенты США Вэнса встала его тетя

На защиту кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса от обвинений в сексизме со стороны демократов встала его тетя Лори Мейберс. Об этом сообщает Newsweek.

«Как вы знаете, он воспитывался без отца. Моя мать, Бонни Вэнс, его сестра Линдси и я объединились вокруг него, чтобы вырастить его», — сказала она, отвечая на критику в адрес племянника за его слова о том, что США управляют «бездетные кошатницы».

Она подчеркнула, что «женщины были на переднем крае на протяжении всей его жизни». Родственница политика назвала отвратительным, что представители Демократической партии и СМИ нападают на него таким образом.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо Вэнса. Отмечается, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии накануне выборов.