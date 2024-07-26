Стало известно о возможном намерении Трампа поменять кандидата в вице-президенты

Newsweek: Трамп может выбрать Хейли вместо Вэнса новым вице-президентом

Бывший американский лидер Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании 2024 года может выбрать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли новым кандидатом в вице-президенты вместо сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Newsweek.

«Есть ненулевой шанс, что республиканцы вычеркнут своего кандидата в вице-президенты из списка», — сказал в комментарии изданию бывший советник Белого дома при администрации экс-президента США Билла Клинтона и стратега предвыборной кампании демократов в 1992 году Пол Бегала.

Newsweek отмечает, что Вэнс из-за своих эпатажных заявлений может стать обузой для Республиканской партии накануне выборов.

«Он неудачник. Это первый кандидат в вице-президенты от какой бы то ни было партии с 1980 года, который стартовал с понижения рейтинга», — добавил Бегала.

Ранее Вэнс признался, что хотел бы провести дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.