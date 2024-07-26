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20:39, 26 июля 2024Забота о себе

Назван главный продукт для здоровья простаты

Онкоуролог Сысоев призвал есть томаты для профилактики рака простаты

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Онкоуролог Александр Сысоев рассказал, что риск рака простаты увеличивается из-за наследственной предрасположенности, пожилого возраста и неправильного питания. Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».

Врач объяснил, что чаще всего рак простаты появляется у мужчин старше 60-70 лет, у людей с генетической предрасположенностью, а также у любителей мяса и молочных продуктов. Доктор объяснил, что в такой пище содержится большое количество насыщенных кислот омега-6, снижающих функции простаты. При этом поддержать здоровье органа способно большое количество овощей, рыбы, соевых продуктов в рационе, добавил онкоуролог.

Также доктор назвал главный продукт для профилактики рака простаты и призвал есть его как можно чаще. «Употребление блюд с томатами минимум три-четыре раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать. В томатах в избытке содержится антиоксидант ликопин, но при термической обработке томатов концентрация этого вещества не уменьшается, а максимально повышается. Значит, и польза запеченных томатов для здоровья мужчины гораздо больше», — подытожил Сысоев.

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      Алиса Дмитриева
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