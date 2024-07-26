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04:56, 26 июля 2024Мир

Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

Кавулич: Байден не признался, что вышел из президентской гонки из-за здоровья

Фото: Leah Millis / Reuters

Президен США Джо Байден во время обращения к американцам 24 июля так и не признался в реальных причинах выхода из предвыборной гонки: в ухудшении физического здоровья (а также умственного состояния) и в снижении рейтингов популярности. Такие данные раскрыл американский политолог и аналитик Джон Кавулич, передает ТАСС.

По мнению эксперта, обращение американского лидера «вновь усилило впечатление того, что его физическое состояние ухудшается все быстрее».

«Он не признал того, что основной причиной его отказа от попыток переизбираться было не то, что он "в последние недели понял, что необходимо объединить партию в этот критический момент", а то, что все больше избирателей уже не считает, что он обладает способностями, чтобы быть на посту до 2029 года», — подчеркнул Кавулич.

Аналитик добавил, что честный человек бы признался, что, оценив результаты опросов, понял, что в его силы не верят. «Байден отказался от попыток переизбрания потому что впечатление о нем не просто продолжало меняться, но менялось все быстрее в плане восприятия его работы аудиторией — не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру», — отметил он.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Байден отказом своевременно выйти из предвыборной гонки запятнал свою репутацию. Он обратил внимание, что, согласно традициям в США, американские лидеры должны «любезно уступать власть».

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      Александра Синицына
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