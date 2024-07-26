В США заявили о запятнанной репутации Байдена

Кеннеди-младший: Байден отказом вовремя выйти из гонки запятнал свою репутацию

Президент США Джо Байден отказом своевременно выйти из предвыборной гонки запятнал свою репутацию. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью CBS, пишет ТАСС.

«Я лично знаю Джо Байдена 40 лет, и я высоко ценю и уважаю его за те 50 лет, что он отдал служению своей стране. Но я думаю, что за последний год он запятнал свою репутацию и карьеру, отказываясь отдать власть», — сказал политик. Он также вспомнил о событиях, произошедших 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов выборов, на которых выиграл Байдену.

По слова Кеннеди-младшего, часть традиций Соединенных Штатов заключается в том, что американские лидеры «любезно уступают власть». «На мой взгляд, президент Трамп сделал это не любезно, я также не могу сказать этого про президента Байдена», — добавил политик.

21 июля Байден объявил о выходе из гонки, он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.

25 июля стало известно, что бывший президент США Барак Обама намерен публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах.