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17:18, 26 июля 2024Забота о себе

Названы грозящие разрывом барабанной перепонки методы чистки ушей

Отоларинголог Зайцев: использование масел для чистки ушей грозит потерей слуха

Фото: drobotdean / freepik

Некоторые домашние методы чистки ушей могут грозить повреждениями вплоть до разрыва барабанной перепонки, предупредил врач-отоларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Эти способы он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Зайцева, ушные палочки, спички, скрепки и невидимки для волос, которые обматывают ватой для прочищения уха, могут только протолкнуть накопленные массы внутрь, поцарапать и даже порвать перепонку.

Он также не рекомендовал использовать оливковое и подсолнечное масла для размягчения серы и дальнейшего ее удаления. «Если вы выльете их на сковородку для приготовления пищи, то заметите, что посуда становится липкой. Из-за сильных клеящих свойств таких масел липкой станет и перепонка, а также кожа слухового прохода», — объяснил лор. Облепиховое масло может привести к окрашиванию уха, а едкие масла отличаются токсическим действием — ухо начнет болеть, добавил доктор. Раскритиковал Зайцев и желание использовать средства на спиртовой основе, — от водки до аптечных растворов и настоек. По его словам, барабанная перепонка очень нежная и тонкая. Она может воспалиться, иссушиться, истончиться и впоследствии порваться из-за воздействия спирта — это грозит потерей слуха.

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Крайне опасными лор назвал и ушные свечи, которые могут привести к разрыву уже воспаленной перепонки. Он также отметил, что некоторые для прочищения уха поджигают в нем свернутую в трубочку бумагу. «Во-первых, никакое тепло к перепонке не поступает. Во-вторых, растет риск спалить волосы на голове. В-третьих, можно получить ожог третьей-четвертой степени наружного слухового прохода», — предупредил врач. Сгорание волос в ушах, отметил он, может привести к воспалению волосяной луковицы и нагноению.

Ранее отоларинголог Екатерина Приказа назвала способ избавиться от зависимости от капель в нос. Врач напомнила, что сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше пяти дней подряд.

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      Александра Лисица
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