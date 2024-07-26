Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Февраль, апрель и июль названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали россиянам самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Они поделились данными с «Лентой.ру».

Эксперты предупредили, что для экономии личного бюджета лучше брать отпуск в периоды, когда в месяце меньше всего официальных выходных. Так дневная ставка оплаты труда будет минимальной, а сумма отпускных может начисляться больше, чем зарплата. Таким образом, наиболее выгодные месяцы для отпуска — февраль, апрель, июль, сентябрь и октябрь.

Поскольку одна часть отпуска должна быть не меньше 14 дней, а остальные можно делить, выгодным вариантом станет, например, период с субботы по воскресенье следующей недели. Так сотрудник будет отдыхать девять календарных дней, из которых четыре — выходные, а отпускные начислят за все календарные дни.

Кроме того, специалисты сервиса отметили, что самые удачные варианты длительного отпуска — дни перед зимними каникулами, перед 1 мая, до и после выходных 12-15 июня и 2-4 ноября.

25 июля Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздников на 2025 год. Согласно проекту, россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и длинные майские выходные.