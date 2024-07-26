Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее неожиданной новости 

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как выгнала сестру со свадьба из-за ее неожиданной новости, которую та сообщила. Родственница рассказчицы объявила на торжестве о своей беременности.

Автор поста написала, что родители всегда относились к ее сестре по-особенному. «Она превратила важный день в моей жизни в кошмар», — пожаловалась невеста. По словам героини истории, ее сестра пришла на торжество в свадебном дизайнерском платье со шлейфом и кружевами, со сверкающей тиаре и вуалью. «Было ощущение, что она пытается затмить меня в день моей свадьбы», — подчеркнула она.

Рассказчица отметила, что ее сестра всегда получала щедрые подарки, а каждое семейное мероприятие вращалось вокруг нее. «Несмотря на разочарование, я позволила ей остаться на свадьбе, потому что она внесла значительный вклад в подготовку к празднику, и я не хотела сразу устраивать скандал. Я надеялась, что в конце концов внимание вернется ко мне и моему жениху», — призналась она.

«Это была огромная ошибка. Во время приема моя сестра решила превратить все мероприятие в свое личное шоу», — возмутилась автор истории. По ее словам, сестра объявила на ее свадьбе о том, что беременна, и сделала это центральным элементом празднования, произнеся в слезах длинную речь об этом, подготовив торт с надписью «Ребенок на борту» и призвав гостей поднять бокалы в честь этой новости.

«В этот момент я достиг критической точки. Я не могла допустить, чтобы этот фарс продолжался, поэтому выгнала ее с мероприятия», — заключила автор поста.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение рассказчицы. По мнению большинства, сестра автора намеренно пыталась привлечь к себе внимание.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как посетила свадьбу, на которой невеста увидела ролик с участием жениха и сбежала с торжества.