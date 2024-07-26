Обаму назвали наставником Харрис

NYT: бывший президент США Обама стал наставником Камалы Харрис

Бывший американский лидер Барак Обама стал своеобразным наставником вице-президента США и кандидата на президентский пост от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на ближайшее окружение Обамы сообщает The New York Times (NYT).

«Обама регулярно общается с Харрис с тех пор, как она стала вероятным кандидатом от Демократической партии, чтобы поделиться своим опытом», — пишет газета, указывая, что Обама воздержался от публичной поддержки Харрис и решил делиться с Харрис своим опытом за кулисами.

25 июля источники сообщили, что Обама планирует публично поддержать Харрис в предвыборной гонке.