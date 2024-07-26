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01:57, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест

Суд продлил арест обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью итальянцу Сидики

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Суд Москвы продлил срок ареста гражданину Италии и России Руслану Сидики. Он обвиняется в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, тогда с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда, он признал вину и раскаялся, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемому Сидики меры пресечени», — уточнил собеседник агентства, новый срок ареста неизвестен.

Украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили. Мужчину задержали в его квартире в Рязани, там он ждал от Службы безопасности Украины (СБУ) «схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии одного километра от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

«Сидики с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением», — уточнили в правоохранительных органах. Ему вменяют преступление по части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба).

Это не первый раз, когда суд продлевает арест Руслану Сидики. Аналогичное решение было вынесено 23 января 2024 года.

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      Александра Синицына
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