Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 23 января 2024Силовые структуры

Фигуранту дела о подрыве железной дороги в российском регионе продлили арест

В Москве суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесено по ходатайству следователя. Фигурант дела останется под стражей до 30 апреля.

О его задержании в московском аэропорту Внуково стало известно вечером 30 ноября 2023 года. На допросе мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. Он дал признательные показания. Его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем в Латвии у местных спецслужб он прошел обучение по диверсионному делу, а в марте 2023 года вернулся в Россию.

По данным следствия, Сидики установил самодельное взрывное устройство на железной дороге. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Кроме того, он атаковал военный аэродром Дягилево с помощью начиненных бомбами дронов.

Мужчина 1988 года рождения, проживавший в Рязанской области, имеет гражданство России и Италии.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Пьяная россиянка-рентгенолог четыре часа не могла расшифровать снимки детей

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа в рекламе косметики

      В Армении заявили о поиске новых союзников для решения проблем

      Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

      Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру в СИЗО

      Фигуранту дела о подрыве железной дороги в российском регионе продлили арест

      Раскрыты детали рациона блогера Блиновской в СИЗО «Печатники»

      В США начали расследование звонка робота с фальшивым голосом Байдена

      Назван вероятный диагноз пассажирки упавшего в Афганистане самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше