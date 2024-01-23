Фигуранту дела о подрыве железной дороги в российском регионе продлили арест

В Москве суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесено по ходатайству следователя. Фигурант дела останется под стражей до 30 апреля.

О его задержании в московском аэропорту Внуково стало известно вечером 30 ноября 2023 года. На допросе мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. Он дал признательные показания. Его завербовал в феврале 2023 года сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Затем в Латвии у местных спецслужб он прошел обучение по диверсионному делу, а в марте 2023 года вернулся в Россию.

По данным следствия, Сидики установил самодельное взрывное устройство на железной дороге. В результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Кроме того, он атаковал военный аэродром Дягилево с помощью начиненных бомбами дронов.

Мужчина 1988 года рождения, проживавший в Рязанской области, имеет гражданство России и Италии.