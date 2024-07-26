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13:30, 26 июля 2024Экономика

Первый пациент в России получил новый препарат для терапии болезни Бехтерева

В России ввели первую инфузию препарата сенипрутуг в рамках ОМС

Фото: BIOCAD

Первый российский пациент с болезнью Бехтерева в рамках системы ОМС получил терапию инновационным препаратом сенипрутуг, разработанным биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Лечение проходит в Санкт-Петербурге на базе клиники СПбГУ.

В клинике отметили, что введение препарата осуществлялось под тщательным контролем заведующей терапевтическим отделением, врача-ревматолога Елизаветы Василенко, имеющей обширный опыт в назначении генно-инженерных биологических препаратов.

«После проведения инфузии пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медицинского персонала», — рассказали в медучреждении.

Сенипрутуг — первый в мире препарат, потенциально способный остановить развитие болезни Бехтерева. Он способствует торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита.

В апреле лекарственный препарат был зарегистрирован Минздравом России, а в июне компания BIOCAD объявила о выпуске первой партии в гражданский оборот. В настоящее время компания продолжает третью фазу клинических исследований сенипрутуга. Не исключено, что в будущем перечень показаний к применению препарата будет расширен.

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      Алена Шаповалова
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