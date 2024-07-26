Под Москвой мужчина пообещал «давить ленивое племя россиян» и попал на видео

В Подмосковной Электростали мужчина признался в ненависти к россиянам и попал на видео. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
Придя в магазин, покупатель назвал жителей России зажравшимися. «Давил, давлю и буду давить это ленивое племя», — заявил он продавцу. На вопрос, какой национальности принадлежит сам мужчина, он назвал себя белорусом.
После общения с активистами мужчина записал еще одно видео, где просил простить его за сказанное ранее. «Я извиняюсь перед всеми русскими», — сказал он и добавил, что неправильно выразился в беседе с продавцом.
Ране в Уфе кавказец заставил мигрантов из Узбекистана извиниться перед оскорбленной ими россиянкой. Несмотря на это, Следственный комитет начал в отношении иностранцев проверку.