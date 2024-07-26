Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

Экс-замминистра обороны Булгакова задержали после показаний свидетеля по делу

Бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова задержали на основе показаний допрошенных свидетелей по делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также основанием послужили материалы оперативно-разыскных мероприятий и другие доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что по делу Булгакова уже арестованы трое россиян — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их обвиняли в поставке некачественных продуктов Российской армии. Свою вину они не признают.

О задержании Булгакова в рамках дела коррупционной направленности стало известно ранее, 26 июля. Сообщалось, что при нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости.