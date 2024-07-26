Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:20, 26 июля 2024Силовые структуры

Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

Экс-замминистра обороны Булгакова задержали после показаний свидетеля по делу
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова задержали на основе показаний допрошенных свидетелей по делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также основанием послужили материалы оперативно-разыскных мероприятий и другие доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что по делу Булгакова уже арестованы трое россиян — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их обвиняли в поставке некачественных продуктов Российской армии. Свою вину они не признают.

О задержании Булгакова в рамках дела коррупционной направленности стало известно ранее, 26 июля. Сообщалось, что при нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Булгакова подозревают в растрате, откатах и подмене мяса. Вместо говядины бойцов СВО кормили свининой

      В МОК высказались о важности России в олимпийском движении

      Театр Севастополя ответил на требование композитора из США не использовать его музыку

      В России указали на одну особенность ареста генерала Булгакова

      Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

      Набиуллина высказалась о ситуации с обменом заблокированными активами

      В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

      В Москве обнаружили плавающий в воде предмет с флагом Украины

      Стало известно о возможной попытке уничтожения улик по делу экс-замминистра обороны

      В Госдуме высказались о повышении ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше