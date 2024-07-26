Показания свидетеля по делу стали основой для задержания экс-замминистра обороны Булгакова

Бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова задержали на основе показаний допрошенных свидетелей по делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Также основанием послужили материалы оперативно-разыскных мероприятий и другие доказательства по делу.
Ранее сообщалось, что по делу Булгакова уже арестованы трое россиян — Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Их обвиняли в поставке некачественных продуктов Российской армии. Свою вину они не признают.
О задержании Булгакова в рамках дела коррупционной направленности стало известно ранее, 26 июля. Сообщалось, что при нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости.