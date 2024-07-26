Появились подробности по делу бывшего замминистра обороны Булгакова

РИА: при Булгакове создали систему поставок в войска некачественного питания

При бывшем заместителе министра обороны генерале армии Дмитрии Булгакове была создана система, когда в войска поставлялось по завышенной стоимости некачественное питание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, система существовала даже в условиях СВО. Мясо говядины заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась.

Ранее сообщалось, что генерал действовал в интересах АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое положение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства комбината.

О задержании Булгакова в рамках дела коррупционной направленности стало известно ранее, 26 июля. Его поместили в СИЗО-2.