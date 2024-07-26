Полицейские нашли человеческий палец на улице и вернули его владельцу

В США полиция вернула найденный палец его владельцу

В США полицейские вернули оторванный палец его объявившемуся владельцу. Об этом сообщает KIRO 7 News.

В начале июля в полицию поступило сообщение о пальце, найденном на подъездной дорожке в городе Такома. По приезде полицейские действительно обнаружили на улице настоящий человеческий палец. Они отметили, что крови на нем не было, и предположили, что на дорожку его принесли какие-то животные.

Полицейские безуспешно пытались идентифицировать личность его владельца с помощью портативного сканера отпечатков пальцев. После они позвонили в городские больницы. Там им сообщили, что не регистрировали пациентов, лишившихся пальца.

Эта история была опубликована в сети, где ее увидел владелец потерянного пальца. Он позвонил в офис судмедэкспертизы, где хранилась необычная находка, и попросил разрешения забрать палец. Мужчина рассказал, что лишился части руки, неудачно запуская фейерверки. Его отпечатки пальцев сравнили с найденным по базе данных ФБР и выявили полное соответствие. Мужчина смог получить свой палец. Издание не уточняет, что он собирался делать со своим пальцем.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне, США, девушку заподозрили в том, что она расправилась со своим любовником и отрезала ему большой палец. Предполагается, что она сделала это, чтобы получить доступ к его счету по отпечатку и украсть деньги.

