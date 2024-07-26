Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:14, 26 июля 2024Из жизни

Полицейские нашли человеческий палец на улице и вернули его владельцу

В США полиция вернула найденный палец его владельцу

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США полицейские вернули оторванный палец его объявившемуся владельцу. Об этом сообщает KIRO 7 News.

В начале июля в полицию поступило сообщение о пальце, найденном на подъездной дорожке в городе Такома. По приезде полицейские действительно обнаружили на улице настоящий человеческий палец. Они отметили, что крови на нем не было, и предположили, что на дорожку его принесли какие-то животные.

Полицейские безуспешно пытались идентифицировать личность его владельца с помощью портативного сканера отпечатков пальцев. После они позвонили в городские больницы. Там им сообщили, что не регистрировали пациентов, лишившихся пальца.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

Эта история была опубликована в сети, где ее увидел владелец потерянного пальца. Он позвонил в офис судмедэкспертизы, где хранилась необычная находка, и попросил разрешения забрать палец. Мужчина рассказал, что лишился части руки, неудачно запуская фейерверки. Его отпечатки пальцев сравнили с найденным по базе данных ФБР и выявили полное соответствие. Мужчина смог получить свой палец. Издание не уточняет, что он собирался делать со своим пальцем.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне, США, девушку заподозрили в том, что она расправилась со своим любовником и отрезала ему большой палец. Предполагается, что она сделала это, чтобы получить доступ к его счету по отпечатку и украсть деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине выступили против мирного соглашения с Россией

      Глава Минобороны анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армии

      Уничтожение российскими военными склада ВСУ в Краматорске попало на видео

      Жену Канье Уэста вновь заметили на публике в оголяющем тело наряде

      Девушка списала недомогание на запор и осталась без рук и ног

      Доходы работников одной отрасли в России резко выросли

      Обаму назвали наставником Харрис

      Помпео назвал условия Трампа для снятия санкций с России

      Жители российского региона проснулись от падения беспилотника и сняли пожар на видео

      В российском городе забыли вырыть могилу для участника СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше