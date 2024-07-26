Попавшему из колонии в «Шторм Z» криминальному авторитету доверили на СВО роту снайперов

Попавший в «Шторм Z» криминальный авторитет Махмудов на СВО руководит снайперами

Криминальному авторитету из Волгограда Алиетдину Махмудову, попавшему из колонии в отряд «Шторм Z», на специальной военной операции (СВО) доверили руководить ротой снайперов. Об этом он сам рассказал региональному порталу V1.ru.

Махмудов отметил, что ненадолго приехал в Волгоград в командировку. Он признался, что когда срок службы в «Шторм Z» завершился, решил подписать еще один контракт с Минобороны. Но уже не как бывший зэк, а в статусе добровольца.

«Сейчас я командир специальной роты снайперов. Весной 2024 года, так как у меня есть высшее образование, я за полтора месяца прошел военные курсы в Молькино, и мне присвоили звание лейтенанта», — заявил Махмудов.

Он пояснил, что в роте под его руководством преимущественно оказались контрактники из Волгограда.

Криминальный авторитет также поделился, что недавно был в Москве, где побывал в Госдуме и встретился с депутатом Андреем Луговым.

Командир отряда «Шторм Z» — заказчик расправы над российским бизнесменом Сергеем Брудным. Кроме того, он был причастен к вымогательству. В 2015 году Махмудов был приговорен к 17,5 года колонии строго режима.