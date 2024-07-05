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16:38, 5 июля 2024Россия

Криминального авторитета из отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Зачем его туда позвали?

Командира отряда «Шторм Z» Махмудова с криминальным прошлым заметили в Госдуме
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Криминальный авторитет из Волгограда Алиетдин Махмудов, командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), посетил Государственную Думу.

В Москве офицер провел очередную встречу с первым заместителем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым. На груди у Махмудова заметили боевые ордена.

По словам военнослужащего, в Госдуму его пригласили для обсуждения ситуации на линии соприкосновения. Там у него спрашивали о событиях в зоне СВО и нуждах бойцов на передовой.

Я нахожусь на самом переднем краю передовой. Напротив нас через 400 метров уже фашисты стоят

Алиетдин Махмудовкомандир штурмового отряда «Шторм Z»

Махмудов был заказчиком расправы над авторитетным бизнесменом

Командир отряда «Шторм Z» является заказчиком расправы над российским бизнесменом Сергеем Брудным. Кроме того, мужчина причастен к вымогательству. В 2015 году Махмудов был приговорен к 17,5 года колонии строго режима.

«Ранее обо мне говорили как о криминальном авторитете, и все в таком ключе. (...) Но наш президент принял такое решение — дать людям шанс изменить свою жизнь», — отметил Махмудов.

Кадр: страница «Лента новостей Запорожья» во «ВКонтакте»

Он сообщил, что параллельно с участием в СВО отучился в военном вузе Краснодарского края и получил военное образование. «Сейчас я лейтенант», — рассказал командир «Шторма Z». Он сообщил, что был удостоен ордена Мужества, получил медали «За отвагу» и штурмовой крест.

В прошлом году командира штурмового отряда уже приглашали в Госдуму

В 2023 году Махмудов и Луговой уже встречались в Госдуме. Тогда о предмете общения депутата с военнослужащим ни тот, ни другой пояснений не дали.

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Знакомые командира «Шторма Z» пояснили, что Махмудов был в отпуске. За это время он успел съездить в Москву. Затем, по утверждению товарищей, криминальный авторитет вернулся в зону боевых действий.

О том, что Махмудов является командиром группы, стало известно летом того же года. Это произошло во время мятежа бойцов частной военной компании «Вагнер» 24 июня. На появившемся в сети видео Махмудов выступил в поддержку президента и против мятежников.

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      Варвара Кошечкина
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