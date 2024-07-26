Попытавшуюся задать вопрос главе МИД Британии российскую журналистку оттолкнул охранник

Журналистку «Известий» Сенникову оттолкнул охранник за вопрос главе МИД Британии

Корреспондента «Известий» Дарию Сенникову оттолкнул охранник после того, как она попыталась задать вопрос об Украине главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми. Видео с инцидентом доступно в Telegram-канале издания.

Журналистка хотела узнать у Лэмми о том, планирует ли Великобритания поставлять оружие Украине. После того как Сенникова задала вопрос, ее оттолкнул шедший рядом с министром охранник. Корреспондент потребовала, чтобы охранник остановился, но тот проигнорировал ее слова.

Ранее стало известно, что Франция отказала в аккредитации для освещения Олимпийских игр российским журналистам. В МВД объяснили это тем, что сотрудников СМИ из России подозревают в шпионаже.

До этого сообщалось, что НАТО отказала журналистам издания Sputnik и РИА Новости в аккредитации на саммит объединения. Представители альянса отказались обсуждать причины этого решения, при этом подчеркнув, что оно является окончательным.