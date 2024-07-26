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15:11, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Попытавшуюся задать вопрос главе МИД Британии российскую журналистку оттолкнул охранник

Журналистку «Известий» Сенникову оттолкнул охранник за вопрос главе МИД Британии
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Carl Court / Getty Images

Корреспондента «Известий» Дарию Сенникову оттолкнул охранник после того, как она попыталась задать вопрос об Украине главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми. Видео с инцидентом доступно в Telegram-канале издания.

Журналистка хотела узнать у Лэмми о том, планирует ли Великобритания поставлять оружие Украине. После того как Сенникова задала вопрос, ее оттолкнул шедший рядом с министром охранник. Корреспондент потребовала, чтобы охранник остановился, но тот проигнорировал ее слова.

Ранее стало известно, что Франция отказала в аккредитации для освещения Олимпийских игр российским журналистам. В МВД объяснили это тем, что сотрудников СМИ из России подозревают в шпионаже.

До этого сообщалось, что НАТО отказала журналистам издания Sputnik и РИА Новости в аккредитации на саммит объединения. Представители альянса отказались обсуждать причины этого решения, при этом подчеркнув, что оно является окончательным.

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