Психолог назвала причины неадекватного поведения артистов на сцене

Психолог Зеленчук объяснила, почему артисты выступают в неадекватном состоянии

Выход артистов на сцену в неадекватном состоянии может говорить об их излишней самоуверенности. Об этом заявила психолог Полина Зеленчук. Ее слова приводит портал RuNews24.ru.

Также, по ее словам, к причинам такого поведения можно отнести недостаточное внимание к физическому и психическому здоровью, отсутствие поддержки и контроля со стороны менеджеров и организаторов, финансовые обязательства и чрезмерную ответственность.

Зеленчук указала на то, что многие знаменитости, в особенности молодого поколения, воспринимают нынешние реалии «как оправдание для нарушения профессиональных и этических норм». «Сравнивая себя с другими представителями индустрии развлечений, эти артисты склонны преуменьшать серьезность своих негативных действий, считая их "мелкими погрешностями"», — предположила она.

По мнению эксперта, звезды должны осознавать высокую степень ответственности перед публикой. «Выход за рамки профессиональной этики недопустим и требует формирования культуры подотчетности в индустрии развлечений», — заключила психолог.

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